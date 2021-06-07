Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал, как отнесся к ошибке певца Филиппа Киркорова. Накануне товарищеского матча с Болгарией исполнитель перепутал Фернандеса и полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Было очень круто и смешно. Он думал, что Оздоев — это я. Мы говорили с ним, он хороший певец и поднял настроение команде. Знаю, кто он такой», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, Киркоров исполнял гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией. Команда Станислава Черчесова победила со счетом 1:0, единственный гол забил Александр Соболев с пенальти.

Это уже не первый случай, когда Оздоева путают с другим футболистом. После чемпионата мира-2018 генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки спутала Магомеда с иранским форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.