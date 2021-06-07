Пресс-служба посольства США в Киеве оценила новую форму сборной Украины по футболу, в которой команда будет выступать на Евро-2020.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — гласит сообщение на странице посольства в «Твиттере».

В комментариях под постом отметилось посольство Великобритании на Украине. «Нам тоже нравится», — говорится в сообщении.

Напомним, главной особенностью новой экипировки стало контурное изображение границ страны с полуостровом Крым. В УЕФА подтвердили, что дизайн формы соответствует всем правилам.

Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля, матчи будут проходить в 11 европейских городах. На групповом этапе сборная Украины встретится с Голландией, Австрией и Северной Македонией.