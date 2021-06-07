Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, сообщила о переезде из Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот — самый сложный! Сложный не только физически, но и морально. Почти шесть лет мы всей семьей жили в самом красивом городе», — написала Жиркова на своей странице в «Инстаграме».

Она добавила, что обязательно вернется в Северную столицу, но уже не домой, а в качестве гостя. 12 июня Инна намерена посетить игру сборной России с Бельгией.

Напомним, контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2016 года, до этого он выступал за «Динамо», «Анжи», лондонский «Челси» и тамбовский «Спартак».

В сезоне-2020/21 37-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых сделал две голевые передачи.