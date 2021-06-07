Армянский полузащитник словацкой «Жилины» Ваган Бичахчян попал в сферу интересов двух клубов Российской Премьер-лиги — казанского «Рубина» и московского ЦСКА.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Бичахчяном заинтересовались оба клуба РПЛ в одно время и в ближайшие дни команды могут приступит к переговорам с «Жилиной». Примерная трансферная стоимость футболиста не называется.

Сейчас Вагану Бичахчяну 21 год, в «Жилине» он играет с 2017 года, когда перешел из армянского клуба «Ширак». В сезоне-2020/21 Бичахчян сыграл в 28 матчах чемпионата Словакии и забил 11 голов. В 2020 году Ваган Бичахчян получил первый вызов в основную сборную Армении по футболу.