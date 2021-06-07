Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер сообщил, что конфликт между пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером улажен.

Перед финишем гонки на городской трассе в Баку пилоты устроили борьбу, и Шумахер остался недоволен маневрами Мазепина, а также высказался об инциденте по радиосвязи. По словам Штайнера, возникшее недопонимание уже устранено.

«Да, возникла неприятная ситуация на финишной прямой. Но сейчас всё улажено, мы разрядили обстановку. Было определённое недопонимание, но всё в порядке, мы будем двигаться дальше», – цитирует слова Штайнера пресс-служба команды.

Напомним, немецкий гонщик закончил гонку на 13-м месте, россиянин — на 14-м, с отставанием всего на 74 тысячные секунды. Для «Хааса» этот результат стал лучшим в сезоне.