В итальянском Римини продолжается предварительный этап Лиги наций. Сегодня, 8 июня, на арене «Римини-Фьера» женская сборная России встретится с командой Турции. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

На данный момент сборная России под руководством Серджо Бузато занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести матчах. В активе команды победы над Германией, Бельгией, Италией Доминиканой и Таиландом, в пассиве — поражения от Нидерландов, Бразилии и Японии.

Сборная Турции занимает второе место в таблице, потерпев всего одно поражение — от команды Доминиканской республики. Турецкие волейболистки одолели Сербию, Италию, Польшу, Канаду, Германию, Китай и Таиланд.

Напомним, в плей-офф выйдут всего четыре команды из 16.