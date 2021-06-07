Шведский боксер гамбийского происхождения Баду Джек победил представителя Колумбии Дервина Колину в рамках боксерского шоу в Майами. Вечер прошел на арене «Хард Рок Стэдиум».

Поединок завершился уже в четвертом раунде, Джек нокаутировал соперника и окончил бой. Эта победа стала для Джека 24-й в карьере и 14-й — нокаутом. Также он потерпел три поражения. Сейчас Баду Джеку уже 37 лет. Дервину Колине — 33 года, он потерпел первое поражение в своей карьере. Также Колина одержал 15 побед, 13 из которых — нокаутом.

Бой Джека и Колины разогревал главный поединок вечера между легендой бокса Флойдом Мэйвэзером (50-0) и ютуб-блогером Логаном Полом, у которого 23 миллиона подписчиков на его канале. Их бой продлился 8 раундов, и была зафиксирована ничья (по особым правилам).