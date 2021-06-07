Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Игра будет проходить в Париже сегодня, 8 июня, спортсмены выйдут на корт не ранее 13:00 по московскому времени.

В четвертом круге Медведев в трех партиях победил чилийца Кристиана Гарина, а Циципас оказался сильнее испанца Пабло Кареньо-Бусты.

Днем ранее грек поделился ожиданиями от предстоящей игры и обратил внимание на очень хорошую подачу Медведева. По его мнению, бороться с россиянином будет тяжело.

«Ролан Гаррос» продлится до 13 июня, его действующим чемпионом является «король грунта» испанец Рафаэль Надаль, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.