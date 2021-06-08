Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Игра будет проходить в Париже сегодня, 8 июня, и начнется не ранее 14:00 по московскому времени.

В четвертом круге Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, выбила из борьбы белоруску Викторию Азаренко. До этого она оказалась сильнее Арины Соболенко, Айлы Томлянович и Кристины Макхэйл.

Рыбакина в предыдущем матче сенсационно одолела титулованную американку Серену Уильямс, а перед этим обыграла Елену Веснину, Нао Хибино и Эльзу Жакемо.

«Ролан Гаррос» продлится до 13 июня, его действующей чемпионкой является Ига Свёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая Софью Кенин.