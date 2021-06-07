Российский футболист, защитник Борис Ротенберг-младший продлил контракт с московским «Локомотивом».

Об этом стало известно из заявления на официальном сайте «железнодорожников». Известно, что с Ротенбергом продлен контракт до 31 декабря 2021 года.

Напомним, Борис Ротенберг выступает за московский «Локомотив» с 2016 года. В его карьере есть также есть период выступлений за московское «Динамо», с 2006 по 2010-е года он был в петербургском «Зените», однако постоянно отправлялся по арендам.

В 2015 году Борис Ротенберг сыграл один матч за сборную Финляндии по футболу, также выступал за юношескую сборную Финляндии.

В последние году Борис Ротенберг регулярно получал тяжелые травмы, из-за чего почти не играл в футбол. Свой последний матч за «Локо» он провел 5 декабря 2018 года.