Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, отреагировала на слухи о том, что футболист близок к завершению карьеры.
«Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно», — приводит слова Инны «Комсомольская правда».
Напомним, контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2016 года, до этого он выступал за «Динамо», «Анжи», лондонский «Челси» и тамбовский «Спартак».
В сезоне-2020/21 37-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых сделал две голевые передачи.
Ранее Инна Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. У себя в «Инстаграме» она написала, что обязательно вернется в Северную столицу, но уже в качестве гостя.
Жирков, кажется, совсем уходит из «Зенита». Почему сине-бело-голубым нельзя было его отпускать?
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