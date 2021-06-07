Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, отреагировала на слухи о том, что футболист близок к завершению карьеры.

«Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно», — приводит слова Инны «Комсомольская правда».

Напомним, контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2016 года, до этого он выступал за «Динамо», «Анжи», лондонский «Челси» и тамбовский «Спартак».

В сезоне-2020/21 37-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее Инна Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. У себя в «Инстаграме» она написала, что обязательно вернется в Северную столицу, но уже в качестве гостя.