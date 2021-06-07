Жена защитника сборной России Федора Кудряшова Анастасия сообщила, что ее супруг пропустит два матча сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Слова Анастасии Кудряшовой цитирует портал Sport24.

«Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100 процентов, а 20-е число – под вопросом», — сказала жена футболиста, отметив, что в Петербург сборная России летит без него, а Кудряшов будет заниматься на двухразовых тренировках в Подмосковье.

«Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», – сказала Кудряшова.

Напомним, Федор Кудряшов травмировался на разминке перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии.