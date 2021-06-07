Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб Марко Николича после завершения карьеры.

По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшие дни «железнодорожники» подпишут контракт с 35-летним хорватом. Ранее он принял решение завершить карьеру футболиста.

Чорлука защищал цвета столичного клуба с 2012 года. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России в сезоне-2017/18, четыре раза завоевал Кубок страны и один раз — Суперкубок.

В минувшем сезоне Чорлука отыграл 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

С 2006 по 2018 год защитник выступал за сборную Хорватии, за которую провел 103 матча.