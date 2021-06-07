Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не исключает, что завершит карьеру после следующего поединка.

«По контракту у меня осталось два боя, но в нём прописано, что я имею право закончить карьеру после одного. Буду решать по самочувствию», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Напомним, Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах более 20 лет назад — в 2000 году. Последний поединок с его участием состоялся в декабре 2019-го, тогда его соперником стал американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

В общей сложности Емельяненко провел 46 боев в смешанных единоборствах. 39 раз он победил, шесть раз проиграл, еще один бой признан несостоявшимся.

В январе 2021 года Фёдор переболел коронавирусом.