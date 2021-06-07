Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В матче третьего круга они обыграли американку Николь Меликар и её напарницу Деми Схурс из Нидерландов. Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Павлюченкова и Рыбакина сделали два эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов из 11. Их соперницы один раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и взяли три гейма на чужой подаче.

Следующими соперницами Павлюченковой и Рыбакиной станут полька Магде Линетт и американка Бернарда Пера.

Примечательно, что завтра, 8 июня, Палюченкова и Рыбакина сыграют между собой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.