Нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, как отреагировал на непопадание в состав сборной России на Евро-2020.

«Ждал день, когда огласят списки, надеялся. Но что сказать: по мнению тренера, я сейчас не достоин находиться там, значит, на данный момент я слабее. Остается только работать дальше и доказывать, что я стану сильнее. Но, конечно, расстроился», — приводит слова Лесового Sport24.

Напомним, чемпионат Европы должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был отложен до 2021 года. Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июня, матчи будут проходить в 11 городах Европы. Семь игр состоятся в Санкт-Петербурге.

В ходе подготовки к турниру сборная России провела тренировочный сбор в Австрии, а также сыграла два контрольных матча — с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0).