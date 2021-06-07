Московский ЦСКА по-прежнему заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи.

Как сообщает «Москва.ру» со ссылкой на Correio da Manha, армейцы направили запрос в португальский клуб, чтобы узнать стоимость игрока. В «Спортинге» ответили, что хотят выручить за 25-летнего хавбека 30 миллионов евро.

О стоимости Палиньи также уведомлены английские «Эвертон», «Лестер» и «Вулверхэмптон», которые также рассматривают кандидатуру португальца.

Напомним, ЦСКА хотел приобрести Палинью еще прошлым летом, тогда в «Спортинге» просили за него в два раза меньше — 15 миллионов евро. В конце мая полузащитник был включен в заявку сборной Португалии на предстоящем Евро-2020.