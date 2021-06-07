В Казани на арене «Баскет-Холл» состоится второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра будет проходить сегодня, 7 июня, и начнется в 19:00 мск.

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Серия продлится до трех побед, после первого матча москвичи ведут со счетом 1-0. Стартовая игра финала состоялась в Казани и завершилась победой гостей со счетом 85:77. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков.

Следующая игра будет проходить в Москве 10 июня. Если потребуется четвертый матч, он также состоится в столице. Пятая игра при необходимости пройдет в Казани.