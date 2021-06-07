Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» вступили в переговоры с «Химками» по поводу трансфера голкипера Ильи Лантратова.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. Ранее вратарем также интересовался ЦСКА, но взял паузу в переговорах.

В летнее трансферное окно «Химки» могут расстаться сразу с несколькими игроками. Контракты заканчиваются у вратаря Дмитрия Хомича, форварда Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца. Также истекают сроки аренды Арсения Логашова, Резиуана Мирзова, Максима Глушенкова, Ильи Камышева и Александра Долгова.

Напомним, Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года, до этого он играл за «Факел» и «Балтику». Два года (с 2014 по 2016) он находился в системе московского «Локомотива».