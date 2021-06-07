Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» девушка показала снимки в купальнике, сделанные в Монте-Карло (Монако). «Лучшая часть лета», — написала Каролина.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.