Российская биатлонистка Кристина Резцова будет тренироваться самостоятельно до летнего чемпионата страны, который состоится в сентябре.

«До летнего чемпионата России точно буду тренироваться сама по себе. В июне–июле и начале августа — в Санкт-Петербурге. В августе на Семинском перевале, в сентябре — Тюмень», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Напомним, 25-летняя Резцова пропустила предыдущий сезон из-за беременности и рождения дочери. Девочка появилась на свет 5 февраля, её отцом является лыжник Иван Анисимов.

Резцова — двукратная чемпионка Европы-2020 в смешанной эстафете и гонке преследования. Ее лучший результат на Кубке мира — 18-е место в пасьюте на этапе в Хохфильцене в декабре 2019 года.