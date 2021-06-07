Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«Вообще, сейчас я вижу нашу сборную на втором месте, но всё будет решать именно стартовая встреча. Если Бельгию обыграем, то в принципе появится какая-то уверенность и можно говорить о чём-то большем. Мы практически в каждой игре забиваем, так что, думаю, с финнами и датчанами результат будет позитивный», — приводит слова Павлюченко Всёпроспорт.ру.

Экс-спортсмен выразил надежду на то, что против Дании и Финляндии российская команда покажет яркий атакующий футбол, который поможет им выйти из группы. По мнению Павлюченко, именно это и является главной задачей сборной России, однако предыдущий чемпионат мира показал, что можно рассчитывать и на большее.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в период с 11 июня по 11 июля, сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.