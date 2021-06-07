6 июня в Риге завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой. В финале, как и в 2019 году (в 2020 году мировое первенство не проводилось из-за всемирной пандемии коронавируса), встретились сборные Финляндии и Канады.

К решающему поединку команды подходили с разными клише. Финны считались явными фаворитами, им пророчили второе чемпионство подряд против «молодой» Канады. На чемпионате мира Финляндия в очередной раз доказала, что является дисциплинированной и укомплектованной командой без слабых мест. Юкки Ялонен вновь поставил своей команде одну из лучших защитных линий. Да, хоккей в исполнении финнов не нравится зрителем, но дает свои плоды.

Канада прибыла на чемпионат мира не в оптимальном составе. В распоряжении Жерара Галлана находились игроки «второго сорта» НХЛ, а также хоккеисты из АХЛ, WHL (одна из трёх основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу) и NCAA (студенческая лига). Таким образом, Канаду на взрослом чемпионате мира представляли игроки, которые еще не попали в НХЛ, в том числе просто из-за возраста. В их составе было 11 игроков, которые родились в 1999 году или позднее.

Напомним, что канадцы начали чемпионат мира с трех поражений подряд на групповой стадии. Также «красные» стали первыми победителями чемпионата мира с четырьмя поражениями на турнире.

Главным героем, конечно же, стал главный тренер Жерар Галлан, который возглавил национальную команду за три недели до старта турнира. Он показал неистовый профессионализм, после того как поменял игру команды после трех поражений на старте турнира. Он любит и умеет доверять новым и молодым игрокам. Именно благодаря этому в 2018 году он вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первом же сезоне в своей истории, где «Голден Найтс» уступили лишь «Вашингтону» с Александром Овечкиным.

На чемпионате мира Галлан создал одно из самых эффективных звеньев турнира (Браун — Энрике — Манжипан), которое сделало практически 2/3 голов канадцев. Они забили ключевые голы в полуфинале и дважды реализовали большинство в финальном поединке.

Еще одним показателем оценки работы Галлана стала игра Коннора Брауна из «Оттавы», который стал лучшим бомбардиром турнира, набравшим 16 (2+14) очков в 10 матчах. Примечательно, что в финале он совершил ассистенский хет-трик. Галлан сделал из чистого форварда (которым Браун является в «Оттаве») плеймейкера на фланге. Тренер знал об умении Брауна отдавать качественные передачи, почему же об этом не знают в клубе игрока?

Говорят, что это один из самых слабых чемпионатов мира, но, как правило, в таких случаях победы проигрываются, а не наоборот. Это точно не про Канаду. Команда, в первую очередь, победила себя на групповом этапе, после чего не оставила шансов в плей-офф России, США и Финляндии.