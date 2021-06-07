В УЕФА заявили, что на чемпионате Европы сборная Украины может сыграть на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Для ТАСС в организации уточнили, что не планируют менять календарь украинцев в случае, если им выпадет матч в России.

На чемпионате Европы команда Андрея Шевченко сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии в рамках группы С. Украинцам может выпасть матч в Санкт-Петербурге, если они выйдут в четвертьфинал с третьего места в своей группе.

Напомним, что УЕФА с 2014 года разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политической ситуации между странами. Предстоящий чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. 7 матчей пройдет в Санкт-Петербурге.