Форвард Сергей Карасев дал первый комментарий после возвращения в «Зенит». Напомним, что ранее петербургский клуб официально объявил о подписании контракта с игроком.

«Безусловно, я очень рад! Когда мы начали общаться насчёт контракта, я понимал, что для меня это очень хороший вариант вернуться домой, в родной город. Думаю, что задачи будут стоять, как минимум выход в финал Лиги ВТБ и борьба за чемпионство. Если все эти цели получится выполнить, буду считать сезон успешным. И если брать меня лично, то хочется просто приносить максимум пользы команде», — цитирует Карасева «Спорт день за днем».

Напомним, что Карасев уже выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год. Минувший сезон он провел в составе «Химок». В 22 матчах Единой Лиги ВТБ он набирал 6,5 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.