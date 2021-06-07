Комментатор телеканала Eurosport Андрей Журанков поделился мнением о двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«Медведева выиграла несколько сезонов подряд. Она не ярчайшая вспышка на небосклоне. Она — человек, который своим трудом, характером, преданностью начала поднимать фигурное катание на ту высоту, на которой оно сейчас есть», — цитирует Журанкова Eurosport.

Евгения Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.

Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что Евгения Медведева и Алина Загитова пропустят Олимпийские игры 2022 года в Пекине.