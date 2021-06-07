Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выслало российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) план, по которому российская сторона может восстановить свой статус. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Напомним, 17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между WADA и РУСАДА. На его основании российским спортсменам запретили выступать под флагом и гимном России на крупных международных соревнованиях в течении двух лет.

На прошедшем чемпионате мира в Риге сборная России выступала с логотипом Олимпийского комитета России (ОКР) на форме. Ранее компания Zasport показала форму сборной России на предстоящие летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.