Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер после боя с блогером Логаном Полом намекнул на то, что больше не будет участвовать в боях.

«Думаю, выставочных боев больше не будет», — сказал Мэйвезер на пресс-конференции.

Стоит отметить, что бой между 44-летний боксером и Полом завершился ничьей. Это связано с тем, что в поединке отсутствовали боковые судьи, которые считают очки. Напомним, что на счету Флойда Мэйвезера 50 побед в 50 боях, 27 из них он закончил досрочно.

Ранее сообщалось, что Мэйвезер может провести бой с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который завершил профессиональную карьеру осенью прошлого года. Заявлялось, что поединок может пройти как по правилам бокса, так и в стиле смешанных единоборств.