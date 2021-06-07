Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о реакции общественности на форму сборной Украины с изображением Крыма, в которой они сыграют на предстоящем чемпионате Европы.

«Безумно приятно, что в целом новый дизайн униформы получил такую огромную поддержку в Украине и во всем мире. Это была главная идея! Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете УЕФА на его использование абсолютно безосновательны», — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, что 6 июня Павелко на своей странице презентовал новую форму национальной команды. Главная особенность экипировки заключается в том, что на её переднюю часть нанесено контурное изображение границ страны вместе с полуостровом Крым. Сзади под воротником нанесена надпись «Слава Украине!», а на внутренней стороне — «Героям слава!».

Предстоящий чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Команда Андрея Шевченко сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии в рамках группы С.