Португальский форвард Криштиану Роналду намерен вернуться к вопросу продолжения карьеры после чемпионата Европы, сообщает ESPN.

Известно, что 36-летний футболист близок к уходу из «Ювентуса». Ранее была информация, что он может вернуться в «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» или «Реал». Также им интересовался «ПСЖ».

В минувшем сезоне Серии А Роналду в составе «Ювентуса» принял участие в 33 матчах, в которых забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.

На чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в группе F. Соперниками станут сборные Франции, Германии и Венгрии. Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет 7 матчей.