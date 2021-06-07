Американский журналист Дейв Лиз в своем подкасте The Skating Lesson высказался об интервью тренера академии Плющенко Сергея Розанова. Ранее Розанов в интервью Sport24 лестно отзывался об Этери Тутберидзе, Евгении Плющенко, Алексее Мишине и Данииле Глейнхаузе.

«Розанов (в своем интервью) умудрился поцеловать в задницу всех. Этери Тутберидзе, Веру Арутюнян, Евгения Плющенко, Алексея Мишина, у которого прочитал все книги. А также Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Он сейчас в черном списке и пытается наладить отношения со всеми. Тутберидзе умеет прощать, мне кажется, что он может вернуться к ней, но на меньшую зарплату», — заявил Лиз.

Напомним, что Сергей Розанов ранее входил в тренерский штаб Тутберидзе, но в мае 2020 года присоединился к Евгению Плющенко. Позднее он хотел перейти в ЦСКА, но ему отказали.