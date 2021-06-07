Стало известно, что станцию метро «Зенит» на Крестовском острове планируют открыть в преддверии старта чемпионата Европы, 10 июня.

Напомним, что 12 июня сборная России на «Газпром Арене» сыграет свой первый матч на европейском турнире. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Бельгии. Всего домашний стадион «Зенита» примет 7 матчей Евро-2020. Также россияне на групповом этапе сыграют против Финляндии (в Санкт-Петербурге) и Дании (в Копенгагене).

Станция метро «Зенит» была введена в эксплуатацию перед чемпионатом мира в 2018 году. В прошлом году её закрыли на реконструкцию. 2 мая, перед чемпионским матче против «Локомотива» (6:1), её открыли в тестовом режиме.