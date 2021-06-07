Первая ракетка мира Новак Джокович в пяти сетах победил итальянца Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Открытого чемпионата Франции».

Стоит отметить, что серб уступил сопернику два первых сета, однако в пятом сете Музетти досрочно прекратил борьбу после четвертого гейма. Матч длился 3 часа 28 минут. Джокович сделал 11 эйсов и совершил 2 двойных ошибки. Таким образом, теннисист в 12-й раз подряд вышел в четвертьфинал турнира.

В следующем круге 34-летний спортсмен встретится с Маттео Берреттини, который должен был сыграть с Роджером Федерером в четвертом круге «Ролан Гаррос». Напомним, что 39-летний швейцарец снялся с турнира до матча с итальянцем.