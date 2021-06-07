«Зенит» организует специальный тур чемпионского кубка РПЛ, который команда завоевала в минувшем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Кубок можно будет увидеть во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге в период с 12 по 26 июня. В каждом городе кубок будет находиться один день.

Напомним, что «Зенит» по итогам минувшего сезона в РПЛ в третий раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 65 очков в 30 матчах, а капитан петербургской команды Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром турнира, забил 20 голов в 27 встречах.

17 июля «Зенит» в Калининграде встретится с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны. Напомним, что железнодорожники стали обладателями Кубка России минувшего сезона.