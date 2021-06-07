«Зенит» рассматривает вариант с приобретением чилийского полузащитника «Интера» Артуро Видаля.

Об этом сообщает портал InterLive. Источник пишет, что петербургский клуб готов предложить футболисту не менее 4 миллионов евро за сезон.

Известно, что Видаль пришел в итальянский клуб по приглашению Антонио Конте, который покинул миланский клуб по окончании сезона. В связи с этим руководство «Интера» не делает ставку на игрока и готово расстаться с ним. Сам Видель хотел бы перейти в клуб, который будет участвовать с Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Серии А 34-летний Видаль сыграл за «нерадзурри» 23 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Он стал чемпионом Италии в составе «Интера».