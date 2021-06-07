Московский ЦСКА оказался сильнее УНИКСа во втором матче финальной серии Единой Лиги ВТБ. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 76:57 в пользу команды Димитриса Итудиса.

Самым результативным игроком матча стал грузинский центровой армейцев Торнике Шенгелия, который записал на свой счет 18 очков и 7 подборов. У казанцев 15 очками отметился Окаро Уайт. Прямую трансляцию матча можно было посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что первая игра также осталась за ЦСКА. Таким образом, в следующей игре красно-синие могут оформить девятое чемпионство подряд в Единой Лиге ВТБ.

Третья игра серии состоится 10 июня в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.