Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отказе Дании пустить российских болельщиков в страну на третий матч группового этапа чемпионата Европы.

«Не понятно до конца, по какой причине это происходит. Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему. На фэйр-плей это непохоже», — сказал Черчесов в эфире «России 24».

1 июня стало известно, что Дания не пустит российских болельщиков на матч Дания — Россия, который состоится 21 июня в рамках группового этапа чемпионата Европы. Помимо датчан команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии и Финляндии.