Портал CapFriendly посчитал зарплаты хоккеистов НХЛ.

Стоит отметить, что третье место по доходам в истории НХЛ занял российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По данный источника за 16 сезонов Овечкин суммарно заработал 122 миллиона 660 тысяч долларов. Стоит отметить, что в эту сумму не входят рекламные и прочие контракты.

Sidney Crosby now has the highest career earnings in NHL history with $129M in earnings*

*According to our estimated career earnings tracker, at the conclusion of this season Crosby overtook Jaromir Jágr as the player with the most earningshttps://t.co/YgCDXeaoKA pic.twitter.com/h2d0HldHwH

— CapFriendly (@CapFriendly) June 7, 2021