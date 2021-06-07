Килиан Мбаппе после гола в ворота Хорватии. Фото: официальный сайт ФИФА.

Килиан Мбаппе после гола в ворота Хорватии. Фото: официальный сайт ФИФА.

Зарема Салихова, которая является спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем Telegram-канале рассказал о том, как советовала приобрести московскому клубу 16-летнего Килиана Мбаппе.

«Я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!». Сколько он стоил? Около 60″, — написала Салихова.

В начале мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и стала главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Позднее она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. На данный момент портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 160 миллионов евро.