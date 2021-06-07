Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинала Открытого чемпионата Франции в миксте. В игре 1/4 финала пара в трех сетах победила американцев Николь Меликар и Раджив Рам — 6:7, 6:2, 1:0 (10-8). Матч длился 1 час 27 минут, россияне сделали пять эйсов и не совершили двойных ошибок.

В матче за право сыграть в финале Веснина и Карацев встретятся с нидерланской парой Деми Схурс и Весли Колхоф. Игра состоится 8 июня.

Во втором полуфинале сыграют Джулиана Олмос (Мексика) и Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) против Дезиры Кравчик (США) и Джо Солсберри (Великобритания).

Напомним, что в одиночных турнирах Веснина и Карацев прекратили свое выступление.