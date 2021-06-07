Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Тамара Москвина является тренером с 1962 года. Она работала с такими фигуристами как Ирина Воробьёва, Александр Власов, Игорь Лисовский, Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок, Елена Бечке, Артур Дмитриев, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе и многими другими.

Всего на счету её учеников 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. На последнем чемпионате мира в Стокгольме ее ученики взяли золото (Анастасия Мишина и Александр Галлямов) и бронзу (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский).