Стало известно, что в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по городу будут работать шесть шаттлов, на которых можно будет добраться до «Газпром Арены». Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Маршрут S1 доставит из аэропорта Пулково на Московский вокзал, Шаттл S2 довезёт на Крестовский остров с площади Восстания, S3 — со станции метро «Петроградская», S4 — со станции «Выборгская». Доехать до Спортивной улицы можно будет от станции «Чкаловская» на шаттле S6, а на улицу Рюхина добраться на шаттле S10 прямиком из петербургского аэропорта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет 7 матчей европейского турнира.