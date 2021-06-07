Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила еще 35 заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ранее нейтральный статус уже получили 62 спортсмена.

Напомним, что из-за допинг скандалов 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не входит во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics). В связи с этим российские спортсмены, для участия в международных стартах, должны получить от World Athletics статус нейтрального атлета.

Также Всемирная легкоатлетическая ассоциация сделала ограничение, по которому на предстоящих Олимпийских играх в Токио смогут участвовать только 10 российских спортсменов.