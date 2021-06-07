Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о ситуации, которая произошла между пилотами «Хааса» Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

Напомним, что Шумахер опередил Мазепина на финишной прямой, однако россиянин едва не заблокировал партнера. Шумахер по радио выразил негодование.

«Нельзя делать такие маневры на скорости 300 километров в час. Мазепин — приятный молодой человек, в общении он очень вежлив. Но во время гонок ведет себя не так. Это заслуживает наказания. Его нужно отстранить на одну гонку», — цитирует Ральфа Шумахера Sky Sport Germany.

По итогам гонки шестого этапа Мазепин занял 14-е место. Для него этот результат стал лучшим в «Формуле-1».