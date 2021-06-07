Защитник Илья Зуев подписал контракт с тольяттинский «Акроном». Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, что 27-летний игрок является воспитанником «Зенита». Ему принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей за «Зенит-2» — 151.

Минувший сезон Зуев провел в «Томи», где играл под руководством другого экс-зенитовца Александра Кержакова. Футболист принял участие в 33 матчах ФНЛ, в которых отметил одной результативной передачей, а также заработал 14 желтых карточек. «Акрон» по итогам сезона занял 17-е место в Футбольной Национальной Лиге. После ухода из «Зенита» Зуев защищал цвета «Урожая» и «Нижнего Новгорода», после чего перебрался с сибирскую команду.