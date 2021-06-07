Главные новости с теннисных кортов, хоккейных площадок и волейбольных арен — в традиционном дайджесте главных событий дня за 7 июня от Nevasport:

УЕФА согласовал форму сборной Украины с очертаниями Крыма для Евро-2020

В УЕФА подтвердили скандальную форму сборной Украины по футболу с очертаниями карты страны и изображением Крыма для выступления на Евро-2020.

Бойкова и Козловский завершили постановку программ на олимпийский сезон

Тамара Москвина сообщила, что чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский определились с программами на предстоящий сезон.

Российские волейболистки обыграли команду Таиланда в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу переиграла Таиланд в рамках предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла на площадке центра «Римини Фьера» и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянок.

Сергей Карасев официально вернулся в «Зенит»

Форвард Сергей Карасев вернулся в петербургский клуб, контракт подписан на один год. В минувшем сезоне 27-летний игрок выступал за «Химки».

«Зенит» может подписать Видаля из «Интера»

«Зенит» рассматривает вариант с приобретением чилийского полузащитника «Интера» Артуро Видаля. Петербургский клуб готов платить футболисту 4 миллиона евро.

ЦСКА победил УНИКС во втором матче финальной серии

Армейцы на выезде победили казанцев во втором матче финальной серии и приблизились к девятому титулу подряд. Команде Итудис достаточно победить соперника 10 июня.