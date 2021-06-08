Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о грядущей кампании клуба в летнее трансферное окно.

Слова Фетисова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», – отметил Фетисов.

Напомним, недавно стало известно, что новым тренером московского «Спартака» станет португальский специалист Руй Витория. Доменико Тедеско покинул клуб по окончании контракта после сезона-2020/21 по семейным обстоятельствам. Под руководством Тедеско «Спартак» занял второе место в чемпионате России по футболу и сумел выйти в квалификацию Лиги чемпионов.