Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна и бывший член совета директоров клуба Зарема Салихова высказалась об экс-игроке клуба Александре Кокорине, который зимой переехал в Италию.

В комментариях к одному из постов Заремы в ее телеграм-канале подписчик спросил, из-за чего Александр Кокорин не выходил на поле в матчах против петербургского «Зенита» и клуба «Сочи».

«Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии», — ответила Салихова на комментарий.

Напомним, Александр Корин провел в «Спартаке» около полугода, он сыграл за команду 10 матчей и сумел забить два мяча. Кокорина подписали бесплатно после того, как закончился его контракт с «Зенитом», а уже в январе 2021 года «Спартак» сумел продать нападающего в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро. После этого Кокорин провел за новый клуб 4 матча, большую часть времени он был травмирован.