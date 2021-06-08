Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой ответил на вопрос, возможен ли каминг-аут в футбольной среде.

Слова Лесового цитирует портал Sport24.

«Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют», — отметил футболист.

Ранее с мнением на подобную тему высказывался немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горетцка. В одном из интервью он выразил надежду, что кто-то из игроков сделает каминг-аут во время его карьеры, и был уверен в том, что фанаты отнесутся к этому спокойно и будут судить на основе игры, а не сексуальной ориентации. По мнению Горетцки, такой каминг-аут может проложить путь для многих других людей, которые боятся заявить о себе правду.