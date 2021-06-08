Лондонский «Челси» начал переговоры по трансферу норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Информацию об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб очень заинтересован в приобретении форварда «Боруссии», и сумме сделки по его покупке может составить около 200 миллионов евро. Реальная трансферная стоимость футболиста составляет около 110 миллионов евро по данным портала transfermarkt.de. Сейчас игроку всего 20 лет.

Напомним, в минувшем сезоне Эрлинг Холанн сыграл за дортмундскую «Боруссию» 28 матчей в чемпионате Германии, забил 27 голов и сделал 8 результативных передач. За 41 матч в течение всего сезона-2020/21 Холанн отличился 41 раз.

Действующий контракт Эрлинга Холанна с «Боруссией» заключен до 30 июня 2024 года.